Gesundheitliche Probleme führen zu einem Unfall auf der B2

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat gesundheitliche Probleme und verursacht dadurch auf der B2 auf der Höhe von Wielenbach einen Unfall.

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Raum Fürstenfeldbruck die B2 auf Höhe von Wielenbach. Laut Polizeibericht war er von Weilheim aus kommend in Richtung Heimat unterwegs. Da er die Abzweigung in Richtung Herrsching übersah, wendete er auf der B2, verpasste die Abfahrt aber erneut.

Dabei kam er, wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilt, zu weit nach rechts und beschädigte die dortige Leitplanke. Ein Zeuge beobachtete das ungewöhnliche Fahrverhalten, überholte den Unfallverursacher und wollte ihn anhalten.

Ein Autofahrer versuchte, den Unfallfahrer anzuhalten

Dabei fuhr der Fürstenfeldbrucker aber auch auf das Fahrzeug des 45-jährigen Schongauers auf, obwohl er schon bis auf Schrittgeschwindigkeit abgebremst hatte. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein gesundheitliches Problem festgestellt, weswegen er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch