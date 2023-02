Hund frisst bei Wielenbach mit Schnur umwickeltes Fleischstück

Hat es in Wielenbach ein Unbekannter auf Vierbeiner abgesehen? Nahe der Hardtkapelle frisst ein Hund ein mit einer Schnur umwickeltes Stück Fleisch. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag war eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner im Bereich der Hardtkapelle spazieren gegangen. Etwa 500 Meter vor dem Parkplatz der Hardtkapelle in Richtung Marnbach bemerkte die Frau nach Angaben der Polizei in Weilheim, dass ihrem Hund ein Stück Schnur aus dem Maul heraushing.

Aus dem Schlund des Hundes hängt ein Bindfaden

Sie zog dem Tier den Bindfaden aus dem Schlund, an dessen Ende ein etwa zehn mal zehn Zentimeter großes Fleischstück zum Vorschein kam. Der Faden hatte eine Länge von knapp 2,5 Meter. Eine Untersuchung des Hundes ergab bislang keine Auffälligkeiten, dass es sich um vergiftetes oder mit gefährlichen Gegenständen vermengtes Fleisch gehandelt hätte.

Die Polizei hat dennoch die Frage, ob es in letzter Zeit in der Gegend um die Hardtkapelle herum ähnliche Vorfälle gegeben habe. Mitteilungen werden unter Telefon 0881/6400 erbeten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch