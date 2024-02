Fragwürdige Errungenschaft? Ausstellung zeigt Alternativen zum Einfamilienhaus

Der Traum von Einfamilienhaus lässt sich immer schwerer verwirklichen. Doch es gibt auch lebenswerte Alternativen dazu. Das zeigt eine Ausstellung in Wielenbach.

Die Niedrigstzinsphase ist vorbei, aber die Grundstücks- und Baupreise sind noch immer hoch: Für viele Menschen ist der Traum vom eigenen Haus fürs Erste geplatzt. So gesehen ist eine am Freitag im Rathaus von Wielenbach eröffnete Ausstellung der Architektenvereinigung "Wessobrunner Kreis" von erheblicher Aktualität, geht es doch um Alternativen zum Einfamilienhaus. Die Schau im Sitzungssaal zeigt auch Beispiele aus der Region. Anschließend ist sie auch in Landsberg zu sehen.

"Es ist nicht gerade ein Thema, das auf Gegenliebe stößt, wenn man am Einfamilienhaus kratzt", sagte der Wielenbacher Bürgermeister Harald Mansi bei der Eröffnung. Das frei stehende Einfamilienhaus ist zwar für viele das Lebensziel, aber, das ergänzte der Vorsitzende des Wessobrunner Kreises, Benedikt Sunder-Plassmann, aber "eigentlich brauchen wir ganz andere Wohnformen".

Das Einfamilienhaus verbraucht verhältnismäßig viele Ressourcen

Dafür ließen sich im Wesentlichen zwei Gründe anführen: Zum einen verbrauchen Einfamilienhäuser viele Ressourcen wie Baustoffe und vor allem Grund und Boden. Zum anderen sind sie oft nur auf einen verhältnismäßig kurzen Lebensabschnitt zugeschnitten und zu groß, wenn die Kinder den elterlichen Haushalt verlassen haben.

Die Eröffnung der Ausstellung "Lebenswert. Alternativen zum Einfamilienhaus" des Wessobrunner Kreises fand im Wielenbacher Rathaus statt. Foto: Gerald Modlinger

Die Ausstellung will deshalb aufzeigen, was anstelle klassischer Einfamilienhaussiedlungen treten sollte, aber auch, wie diese weiterentwickelt werden können, auch um zu vermeiden, dass Häuser nach einer Generation bereits wieder abgerissen werden. Bebauungspläne für Wohngebiete mit großen Grundstücken könnten geändert werden, um einen Anbau oder ein Austragshaus für die Eltern errichten, damit die folgende Generation mit ihren Kindern das bestehende Einfamilienhaus übernehmen kann, schlug Sunder-Plassmann vor. Sanieren und Erhalten sei in jedem Fall aus Gründen der Energiebilanz der Vorrang gegenüber Abriss und Neubau zu geben, wie ein Beitrag von der Uttinger Architektin Gudrun Krestel aufzeigt. Anschaulich wird eine solche Weiterentwicklung an einem Beispiel aus Landsberg, wo der Architekt Stephan Rauch ein ursprüngliches Einfamilienhaus-Grundstück auf drei Wohneinheiten vergrößert hat – für seine Familie, die Schwiegereltern und eine weitere Familie.

Dichte kann für den Wessobrunner Kreis auch ein positiver Aspekt sein

Der Wessobrunner Kreis plädiert aber auch generell für ein flächensparendes Bauen. Sunder-Plassmann sprach vom Ziel einer "positiven Dichte", die auch ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen lasse. So hinterfragen die Architekten die geltenden Abstandsregelungen etwa, um Garagen für die Schaffung von Wohnraum aufzustocken. Als positives Beispiel zeigt die Ausstellung die Wohnbebauung auf dem ehemaligen Schmucker-Hof an der Schondorfer Straße in Utting.

Daneben geht es dem Verein auch um die Raumaufteilungen. "Wir sollten wegkommen von spezialisierten Räumen", meinte Sunder-Plassmann. Stattdessen sollte man sich rückbesinnen auf frühere Grundrisse, wie sie in alten Bauernhäusern und in den städtischen Bauten des 19. Jahrhunderts zu finden seien, nämlich mit weitgehend gleich großen Räumen, die sich allen Lebensphasen ihrer Bewohner anpassen würden. Auch der Wandel der Arbeitswelt durch Homeoffice ist ein Thema der Ausstellung. Zum einen wird ein Beispiel gezeigt, wie nicht mehr benötigte Bürobauten aus den 1960er-Jahren durch Lichthöfe für Wohnzwecke nutzbar gemacht werden können. Daneben müsse auch an Räume fürs Arbeiten daheim gedacht werden. Womöglich werde es deswegen auf den Dörfern wieder so werden wie in früheren Jahrzehnten, als gerade in der Landwirtschaft Wohn- und Arbeitswelt vereint waren.

Die Gemeindewohnungen auf dem ehemaligen Schmucker-Hof in Utting sind für den Wessobrunner Kreis auch ein alternativer Ansatz zur klassischen Einfamilienhaussiedlung. Foto: Gerald Modlinger

Ästhetik und Sinnlichkeit sind für Häuser wichtig

Weitere Themen der Ausstellung sind flächensparendes Bauen in die Höhe mit bis zu vier Ebenen auch im dörflichen Kontext, gemeinschaftliches beziehungsweise genossenschaftliches Bauen, Mehrgenerationen-Projekte und verschiedenste Formen der Nachverdichtung. Solche Mehrgenerationen-Modelle, darauf machte Sunder-Plassmann aufmerksam, ermöglichten auch, nach der Familienzeit in eine kleinere Wohnung umzuziehen und das Einfamilienhaus einer jungen Familie zu überlassen.

Daneben betonte Sunder-Plassmann die Bedeutung der Baukultur: "Nur was sinnlich ist, macht Sinn, unsere Verantwortung reicht hin bis zur nächsten und übernächsten Generation." Wenn ein Haus schön ist, werde es gelingen, an die folgende Generation übergeben zu werden.

Der Wessobrunner Kreis vereinigt Architekten, Handwerker und Architekturinteressierte. Seine Mitglieder setzen sich für Qualität in der Bau- und Handwerkskultur sowie für zukunftsorientierte Stadt- und Umweltplanung ein. Der Verein wurde 1998 in Wessobrunn gegründet. Die Wahl dieses Ortes steht für die Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe der Wessobrunner Schule des 17. Jahrhunderts, als das dortige Kloster zum Zentrum für eine umfassende Bauaktivität wurde. Ein eigener, unverwechselbarer Stil entstand. Diesen Geist möchte der Wessobrunner Kreis nach dem eigenen Selbstverständnis weitertragen.

Der Vorsitzende des Wessobrunner Kreises, Benedikt Sunder-Plassmann (rechts), führte durch die Ausstellung "Lebenswert. Alternativen zum Einfamilienhaus" im Wielenbacher Rathaus. Foto: Gerald Modlinger

Die Ausstellung "Lebenswert. Alternativen zum Einfamilienhaus" im Sitzungssaal des Wielenbacher Rathauses, Peter-Kaufinger-Straße 11, kann bis 8. März montags bis donnerstags von 9 bis 16 und freitags von 8 bis 12 Uhr besucht werden. Anschließend ist die Ausstellung vom 10. bis 24. März im Rahmen der von der Stadt Landsberg veranstalteten "Wohntreff"-Reihe im Sternrad-Haus am Papierbach, An der Schmiede 11, zu sehen. Geöffnet ist sie donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.