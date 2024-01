Jugendlicher fährt in Wielenbach betrunken Mofa

Das dürfte die Eltern eines 15-Jährigen aus Wielenbach nicht gefreut haben: Am Dreikönigstag bringt die Polizei den angetrunkenen Burschen nach Hause.

Bei einer Kontrolle am Dreikönigstag in der Nacht gegen 2:15 Uhr wurde in Wielenbach ein 15 Jahre alter Mofafahrer auf seinem Mofa von Polizeibeamten angehalten. An dem Mofa war nach Angaben der Polizei kein Versicherungskennzeichen angebracht. Außerdem war bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Test ergab laut Polizeibericht einen Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Auch ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro wird für den 15-Jährigen fällig

Nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Polizeiwache Weilheim, wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Zudem erwartet ihn für die Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. (AZ)

