Wielenbach

18:00 Uhr

Klaus Fessmann, ein Musikprofessor zwischen Klang und Farbe

Künstler zwischen Klang und Farbe: Der Synästhetiker Klaus Fessmann freut sich bis Ende der Woche auf Besucher in seinem Atelier in Raucherberg bei Wielenbach.

Plus Auf dem einsam gelegenen Gut Raucherberg bei Wielenbach betreibt Klaus Fessmann eine Galerie. Bis Ende der Woche gibt der Synästhetiker Besuchern Einblicke in sein Schaffen.

Von Susanne Böllert

Eine Explosion aus Farbe, Klang und Schaffenskraft übermannt den Besucher, der den einsamen Weg durch Wald und Feld genommen und das abgeschiedene Gut Raucherberg bei Wielenbach erreicht hat. Zum Glück ist der Erschaffer dieser explosiven Welten ein Mann von großer Herzlichkeit und so ansteckender Begeisterungsfähigkeit, dass man ihm voll Staunen durch die Räumlichkeiten folgt.

Im November 2022 hat sich für Klaus Fessmann, emeritierter Professor am Mozarteum Salzburg, die Möglichkeit ergeben, hier 300 Quadratmeter zu mieten und seine „Galerie Gut Raucherberg“ einzurichten. Was angesichts der unerhörten Produktivität des Pianisten, Komponisten, Grafikers und Malers absolut notwendig war, sind doch sein Wohnhaus in Iffeldorf sowie die Räume in Salzburg, die er nach wie vor nutzen darf, randvoll mit seinen Werken.

