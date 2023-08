Neue Ampelanlage: Bei Wielenbach wird die Staatsstraße einseitig gesperrt

Wer von Wielenbach aus nach Dießen oder Herrsching oder umgekehrt fahren möchte, muss sich auf Behinderungen einstellen. Grund ist der Bau einer Ampelanlage.

An der Einmündung der Staatsstraße St 2056 in die B 2 nördlich von Wielenbach werden ab Montag, 28. August, für den Zeitraum von zwei Wochen die Fundamente für eine Ampelanlage errichtet. Die St 2056 wird für diese Arbeiten nach Auskunft des staatlichen Bauamts Weilheim im Einmündungsbereich halbseitig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die WM 9 durch Pähl.

An der Einmündung der St 2056 in die B 2 nördlich von Wielenbach haben sich gehäuft Unfälle ereignet. Deswegen ist in diesem Bereich zukünftig eine Verkehrsregelung mithilfe einer Ampelanlage vorgesehen.

Neue Ampelanlage soll Unfallaufkommen verringern

Ab Montag wird die Linksabbiegespur auf der B 2 Richtung Dießen und Herrsching für zwei Wochen gesperrt. Die beschilderte Umleitung erfolgt über die WM 9 und Pähl. Von der St 2056 aus Fahrtrichtung Norden (Herrsching) ist das Einbiegen in die B 2 laut Pressemitteilung möglich.

In der angegebenen Bauzeit werden Kabelleerrohre unter der Fahrbahn verlegt, Fundamente sowie Kabelschächte hergestellt und der Einmündungsbereich für die zukünftige Verkehrsführung verbreitert. Das staatliche Bauamt Weilheim bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)

