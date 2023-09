Schwerer Unfall bei Wielenbach: Dießener überschlägt sich mit Auto

Weil ein Autofahrer aus Murnau ihm die Vorfahrt nimmt, überschlägt sich ein Mann aus Dießen mit seinem Auto. Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen, 19. September, gegen 6:15 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße von Wielenbach/ Pähl, der Staatsstraße 2056, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Dießener war nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim mit seinem Auto in Richtung Fischen unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Pähl-Süd (Wielenbacher Straße) von dort ein Murnauer nach links in die Staatsstraße in Richtung Weilheim einbog und den von links kommenden Wagen übersehen hatte.

Beide Autofahrer werden ins Krankenhaus eingeliefert

Aufgrund des darauffolgenden Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw des Dießeners und landete schließlich mit Totalschaden auf dem angrenzenden Flurstück. Beide Fahrzeuglenker wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 35.000 EUR Schaden. Die Feuerwehr Pähl war zur Sperrung der Staatsstraße in beiden Richtungen im Einsatz. Die Straßenmeisterei musste zur abschließenden Reinigung der Fahrbahn anrücken. (AZ)

Lesen Sie dazu auch