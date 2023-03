Unbekannte stehlen Heizungsmaterial aus einem Neubau in Wielenbach

Aus einer Neubau-Baustelle in Wielenbach stehlen Unbekannte Heizungs- und Sanitärmaterial im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Februar, und Mittwoch, 15. März, wurde aus einer Neubau-Baustelle in der Peter-Kaufinger-Straße in Wielenbach Heizungs- und Sanitärmaterial im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Neubau selber ist, wie es im Bericht der Weilheimer Polizei heißt, mit einer abschließbaren Bautüre mit Zahlenschloss versperrt.

Zu dem Neubau haben etwa 50 Personen berechtigten Zutritt. Ein Aufbruch konnte bislang nicht festgestellt werden. Die näheren Umstände des Wegkommens der Materialien sind bislang ungeklärt. Dennoch bittet die Polizei Weilheim mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

