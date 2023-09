Wielenbach

09:55 Uhr

Wieder freie Fahrt von der Staatsstraße 2056 in die B 2 nördlich Wielenbach

Die Vollsperrung an der Einmündung der Staatsstraße 2056 in die B 2 nördlich Wielenbach wird aufgehoben. Das Foto zeigt das Ampelfundament und Leerrohre nach Spülbohrung.

St 2056: Die Straßenbauarbeiten an der Einmündung in die B 2 sind weitestgehend abgeschlossen. Am Nachmittag wird die Vollsperrung aufgehoben.

