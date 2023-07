Unbekannter öffnet bei Wilzhofen einen Taubenschlag – etliche Tiere sterben

Weil ein Unbekannter bei Wilzhofen einen Taubenverschlag öffnet, machen Greifvögel reiche Beute. Außerdem sterben einige Jungtiere. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, 14. Juli, öffnete ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr den Taubenverschlag eines 65-jährigen Pählers, der an einer Scheune am Kinschbach im Bereich Wilzhofen aufgestellt war. In der Folge entflogen laut Angaben der Polizei mehrere Tauben, die von Greifvögeln erbeutet wurden. Außerdem verendeten die Jungvögel der entflogenen Tauben. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro beziffert.

Auch Jungvögel sterben

Jetzt sucht die Weilheimer Polizei nach möglichen Zeugen. Wer im besagten Zeitraum etwas gesehen oder gehört hat, der möge sich an die Polizeiinspektion in Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640210 melden. (AZ)

