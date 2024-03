Vandalismus in Wilzhofen: Geschäftsscheibe wird eingeschlagen

Vermutlich aus reiner Zerstörungswut schlägt ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Geschäfts in Wilzhofen ein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. März, 12 Uhr und Samstag, 23. März, 9 Uhr schlägt ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Geschäfts in der Alten Münchener Straße in Wilzhofen ein. Ein Gegenstand, mit der die Scheibe eingeschlagen wurde, konnte nach Angaben der Weilheimer Polizei nicht gefunden werden.

Vermutlich wurde die Scheibe aus reiner Zerstörungswut eingeschlagen

Die Beamten gehen laut Polizeibericht davon aus, dass es sich dabei nicht um einen Einbruchsversuch gehandelt hat, sondern um reinen Vandalismus.

Hinweise zu dem Vorfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand, nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch