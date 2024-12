Beim Aussteigen anderes Auto übersehen

Am Freitagvormittag ist es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Jubiläumsweg in Windach gekommen. Ein 48-Jähriger hielt laut Polizei mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an. Beim Aussteigen übersah er ein zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrendes Fahrzeug einer 63-jährigen Österreicherin.

Er öffnete die Fahrzeugtür und diese touchierte das vorbeifahrende Fahrzeug, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)