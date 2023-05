Versprechen gehalten: Das erste Album von "Wolfsbluad" ist da

Plus Musik machten Thomas Einkammerer und seine Freunde schon als Jugendliche. Neu formiert als "Wolfsbluad" präsentieren sie jetzt ihr Debüt "Diaf im Süden".

Wolfsbluad haben ihr Versprechen, das sie beim Interview im vergangenen Jahr gegeben haben, tatsächlich eingehalten: Nach drei erfolgreichen Singles hat das Quintett samt Gastmusikern sein Debütalbum "Diaf im Süden" fertiggestellt und zu Beginn des Jahres in den Handel gebracht. Stolze 15 Titel (plus zwei Bonus-Tracks) sind auf der Platte zu finden.

Zu hören ist wie erwartet ein herrlich-anachronistischer Kessel Buntes aus Formationen wie Haindling, STS oder Schmidbauer. "Wir haben einen deftigen Mix aus ' Bayern Pop' und 'Rock Bavarese' konzipiert", feixt Sänger, Gitarrist und Mastermind Thomas "Tommie" Einkammerer. "Manche würden das auch "NBW" bezeichnen, also "Neue Bayerische Welle", grinst der bajuwarische Strahlemann, der im Landkreis Landsberg daheim ist.