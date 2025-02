Faschingsgaudi: Der Frauenbund Dießen spielt längst nicht mehr nur für Frauen

Ob als vermeintlich brave bayrische Madln im Trachtengwand oder als Rock- und Showstars im glitzernden Bühnen-Outfit – die Theatergruppe des Dießener Frauenbunds schafft diesen Spagat mit viel Humor und Leichtigkeit. Nun wird wieder geprobt – allerdings hinter verschlossenen Türen, denn das Faschingsprogramm 2025 soll für alle Zuschauerinnen und Zuschauer eine echte Überraschung werden. Die Spannung steigt und der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Nur so viel vorab: Witzig, spritzig, musikalisch und natürlich zünftig kommunalpolitisch soll die Faschingsgaudi auch in diesem Jahr werden. Bereits seit Oktober werden Ideen und Texte gesammelt, gelesen, bearbeitet und diskutiert, seit Weihnachten steht das Programm mit 14 bunt gemischten „Stückln“, wie die Theaterfrauen ihre Sketche nennen. Nun geht es auf der Bühne im Traidtcasten um die szenische Umsetzung. Premiere ist am Mittwoch, 26. Februar, 19 Uhr, vier weitere Vorstellungen folgen.

Theater wird beim Dießener Frauenbund schon seit Mitte der 1950-er-Jahre gespielt

Theaterspielen wird beim Dießener Frauenbund schon seit Mitte der 1950er-Jahre großgeschrieben. Margot Grötz (80) ist schon seit fast vierzig Jahren dabei. Sie ist bekannt und beliebt für ihre vielseitigen Solo-Nummern, für die sie immer fleißig Text lernen muss. Und sie erinnert sich gerne an zurückliegende Jahrzehnte, als noch im Gasthof Drei Rosen auf der Theaterbühne gespielt wurde: „Wenn der Theatersaal nicht rechtzeitig zur Probe aufgesperrt war, sind wir einfach durchs Fenster hineingeklettert“.

Immer wieder ein Highlight in Dießen: Die Faschingsgaudi des Frauenbunds. Foto: Dagmar Kübler (Archivbild)

Früher, so berichten die Theaterfrauen, hätte die Theatergruppe fast ausschließlich für Frauen gespielt. Nur ein Mann, der Pfarrer, habe sich zur Faschingsgaudi ab und zu hereingetraut. Das hat sich geändert: Längst wagen sich die Damen auch an moderne Themen und selbstverständlich werden über Männer nicht nur Witze gemacht, sondern sie sind auch im Publikum herzlich willkommen. „Und es sind immer mehr junge Leute in unseren Vorstellungen“, freut sich Sandra Perzul.

Seit 2010 mischt Dießens Bürgermeisterin in der Theatergruppe mit. Ursprünglich kam sie als Journalistin zum Frauenbund, um über das Faschingsprogramm zu berichten und blieb als Schauspielerin gleich dabei. „Theaterspielen macht mir wirklich total viel Spaß. In den letzten 15 Jahren konnte ich nur zweimal nicht am Faschingsprogramm mitwirken“, sagt Perzul. Einmal als ihr Sohn Lukas noch sehr klein war, und nochmal im Jahr 2024. Da waren die Probentermine nicht mit der Arbeit als Bürgermeisterin zu vereinbaren. Auch jene Sketche, die traditionell die Kommunalpolitik ins Visier nehmen, stammten einige Jahre lang aus der Feder von Sandra Perzul. Seit Perzuls Wahl zur Bürgermeisterin im Jahr 2020 schreibt Diana Linke in Abstimmung mit der Theatergruppe die „Stückln“ zur Kommunalpolitik.

Den Frauenbund Dießen gibt es seit über 100 Jahren

Auch die 700-Jahrfeier zur Markterhebung, die 2026 in Dießen groß gefeiert werden soll, haben die Frauen schon im Blick: „Vielleicht könnte das Faschingsprogramm dann so eine Art historischer Rückblick werden“, meint Diana Linke mit einem Augenzwinkern. Auch am Festumzug würden sich die Damen gerne mit einem Wagen beteiligen. Nicht zuletzt, um ein rundes Jubiläum nachzufeiern: Der Frauenbund Dießen wurde 2023 einhundert Jahre jung.

Gespielt wird das Faschingsprogramm im Traidtcasten neben dem Marienmünster am Mittwoch 26., Donnerstag, 27., Freitag, 28. Februar, jeweils ab 19 Uhr. Am Samstag, 1. und Sonntag, 2. März beginnt die Vorstellung bereits um 14 Uhr. Karten können von Montag bis Samstag zwischen 14 und 18 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 0176-55013443 bestellt werden.