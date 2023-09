Die Dokumentarfilmtage in Bayern entführen, inspirieren und rütteln auf

In Interview mit dem Ammersee Kurier verrät LetsDok-Bayern-Koordinator Stephan Bleek, was Film- und Kinofans im Rahmen der bundesweiten Dokumentarfilmtage erwartet.

Die bundesweiten Dokumentarfilmtage LetsDok werden in diesem Jahr zum vierten Mal veranstaltet. Auch in Bayern werden in der zweiten Septemberwoche überall Dokumentarfilme zu sehen sein. Was ist diesmal das Motto und was steht dahinter?



Stephan Bleek: Alles ist gerade nicht nur ein wenig, sondern ziemlich verrückt – oder? Ein Verrückter führt Krieg, die Natur spielt „verrückt“ – aber wir sind es, die so verrückt sind und so tun, als könnten wir weitermachen wie gewohnt. Und dann habe ich mit dem Motto natürlich an den wunderbaren Film "auf der Adamant" gedacht. Es ist gelungen, dessen Regisseur Nicolas Philibert am 15. September in München zu haben, wo er seinen Film vorführt und mit dem Publikum spricht. Dieser Film zeigt, dass wir gut daran tun, neue verrückte Projekte der Mitmenschlichkeit zu wagen. Und wir haben mit Dr. Gabi Schleuning eine Münchner Psychiaterin für das Filmgespräch gefunden, die im Atriumhaus in München ganz im Sinne der Botschaft des Films gearbeitet hat.

Der Dokumentarfilm erfreut sich immer größerer Beliebtheit, dennoch tun sich viele Kinos schwer, ihn mit ins Programm aufzunehmen. Was leistet LetsDok?



Bleek: Wir unterstützen die Kinos bei ihrer Programmarbeit und können mit der Präsenz der Filmemacher:innen und zusätzlichen Mitteln versuchen, die Vorführungen gut besucht zu bekommen und so das Publikum für das Genre interessieren. Immer versuchen wir, zum Thema des Films Fachleute zu finden, die im Gespräch mit dem Publikum Dinge vertiefen können. Das nützt auch ihrer Arbeit. Zum Beispiel im Kino ist ein Dokumentarfilm weit eindrucksvoller zu erleben, als auf Bildschirmen. Und da das Fernsehen seine Dokus völlig grundlos immer mehr nach dem Muster der Häppchenkultur der sozialen Netzwerke portioniert und formatiert, zeigen wir hier, dass ganz klassische, episch erzählte Dokumentarfilme wunderbare Kunstwerke sind, die ein großes Publikum erreichen, wenn man sie denn nur zeigt. Und wenn die Themen uns betreffen. Und siehe da, auch junge Zuschauerinnen und Zuschauer kommen gerne ins Kino.

LetsDok versteht sich nicht als klassisches Filmfestival. Was zeichnet die Filmtage aus, was macht sie so besonders?



Bleek: Festivals sind Wettbewerbsveranstaltungen mit eigens gegen Gebühr eingereichten Filmen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Sie sind grundsätzlich vielleicht eher etwas für die Insider, die Profis und Filmbegeisterten. Und finden meist in den Großstädten statt. Wir verstehen uns dagegen als Sprachrohr des veröffentlichten Dokumentarfilms, als Promotionstour durch die Republik. Hier haben neben den großen Stars auch bescheidene Filme Platz, wie "Ein Himmel voller Bienen", der ein Erstling von Vanessa Weber von Schmoller ist und aus ganz persönlicher Motivation heraus entstand. Was ist aus dem Volksbegehren geworden? Wir zeigen den Film, die örtlichen Imker bieten Honig an, es wird miteinander gesprochen. In Bayern gehen wir besonders auf die Kinos in den kleinen Orten in der Fläche zu. Denn dort braucht der Dokumentarfilm am meisten Unterstützung. Was nicht heißt, dass wir München oder Nürnberg ausgelassen haben.

Ihr habt einen regionalspezifischen Fokus. Wie drückt sich dieser aus?



Bleek: LetsDok wird in den Bundesländern jeweils von einer eigenen Koordination programmiert. Hier in Bayern ist verantwortlich ein Kreis aus Mitgliedern der AG Dok. Wir schauen genau hin, was es Neues im Kreis der AG-Dok-Filmer gibt, denn wir sind der größte Verband von Autoren und Regisseuren in diesem Genre. Nun hat unsere Kollegin Uli Decker, die aus Murnau stammt, den bayerischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm gewonnen und das war natürlich ein Grund mehr, dass wir mit ihr Filmgespräche organisieren, bei denen sie ihren Film zur Diskussion stellt. Und dazu haben wir die Gleichstellungsbeauftragten im jeweiligen Landkreis des Kinos informiert. Und die diskutieren gerne mit. Aber wir schauen natürlich über den bayerischen Tellerrand hinaus. Filme wie "All inclusive", "Auf der Adamant", "Anima", oder "Matter out of place" fügen sich wunderbar zu einem Gesamtbild, wo es um Inklusion, Gleichstellung, Mitmenschlichkeit und Respekt für die Natur geht.

Was sind die Höhepunkte der diesjährigen Dokumentarfilmtage in Bayern? Worauf können sich die Kinofans freuen?



Bleek: Natürlich ist "Auf der Adamant" ein Highlight und Nicolas Philibert ist vor der Abendvorstellung dieses Films noch im Münchner Filmmuseum mit dem Film Nénette. Uli Decker steht als Trägerin des bayerischen Filmpreises mit ihm auf einer Ebene. Beide Filme sind sehr berührende Werke. Und ich möchte noch einen Film erwähnen. Nikolaus Geyerhalter, unser Wiener Kollege, hat mit "Matter out of place" einen Film geschaffen, der ganz einzigartig ist. Schauen sie mal rein.

Lesen Sie dazu auch

Wann finden die LetsDok Dokumentarfilmtage statt und wo gibt es nähere Informationen?



Bleek: Die LetsDok Dokumenterfilmtage finden statt von Montag, 11. bis Sonntag, 17. September. Informationen zu den Spielorten und den Filmen gibt es unter www.letsdok.de.

Stephan Bleek ist der Bayern-Koordinator der bundesweiten Dokumentarfilmtage LetsDok. Foto: Stephan Bleek

Zur Person: Stephan Bleek lebt in Wörthsee und ist Filmautor und Regisseur von zahlreichen Dokumentarfilmen. Als Regionalsprecher für Bayern ist er zudem für den Berufsverband Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm AG Dok aktiv.