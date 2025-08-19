Icon Menü
Wohnungsbau am Waffenschmiedweg: Dießener Bürgermeisterin räumt Fehler ein

Dießen

Am 28. Juli informierte Bürgermeisterin Sandra Perzul den Gemeinderat nicht vollständig über die Lage am Waffenschmiedweg. Das sei ein Fehler gewesen, sagt sie.
Von Gerald Modlinger
    In einer Sondersitzung des Gemeinderats ging es erneut um die Vorgänge rund um den Bau von 17 Wohnungen, die der Markt Dießen von einem Unternehmen des Gemeinderats Florian Zarbo erwerben wird.
    Foto: Gerald Modlinger

    Eine Stunde lang ist in einer Sondersitzung des Dießener Gemeinderats die Situation beim Wohnbauprojekt am Waffenschmiedweg erörtert worden. Dort errichtet ein Unternehmen von Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo 17 Wohnungen, die der Markt Dießen kaufen wird. Am 9. Juli verhängte das Landratsamt einen Baustopp, weil nach den bei einer routinemäßigen Baukontrolle gewonnenen Erkenntnissen planabweichend gebaut wurde. Deshalb fragte bereits am 28. Juli im Gemeinderat Johannes Wernseher (CSU) nach. Seine Frage wurde von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) jedoch nur unvollständig beantwortet, insbesondere ging sie dabei nicht auf das Stichwort „Baustopp“ ein. Daraufhin beantragten zwölf von 24 Gemeinderatsmitgliedern eine Sondersitzung.

