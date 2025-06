Dießener CSU fordert weitere Bauplätze in Obermühlhausen

Die CSU-Fraktion im Dießener Gemeinderat beantragt, das Einheimischenmodell in Obermühlhausen fortzusetzen. Die Verwaltung solle die Ausweitung des bestehenden Bebauungsplans vorbereiten, einen rechtssicheren Kriterienkatalog zur Vergabe von Baugrundstücken erstellen und dem Gemeinderat vorlegen. Dieser habe dann zu beschließen, ob Grundstücke im Rahmen eines Einheimischenmodells verkauft oder – wie bei den benachbarten Parzellen am Mühlweg – in Erbpacht vergeben werden.

