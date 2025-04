Zechpreller randaliert und beleidigt in Cafè in Weilheim

Am Montag betrat gegen 10.50 Uhr ein 55-jähriger Tutzinger ein Café am Marienplatz in Weilheim. Da der Mann dort bereits wegen mehrerer Zechbetrüge bekannt war, wurde er nicht bedient und gebeten, das Café zu verlassen. Aus Unmut trat der Mann gegen einen Tisch und beschädigte dadurch mehrere Gegenstände auf dem Tisch, weiterhin drohte er der Bedienung mit Schlägen und beleidigte diese. Neben diversen Strafanzeigen erhielt der Tutzinger einen Platzverweis durch die Polizei und musste das Café verlassen, informiert die Polizei Weilheim. (AZ)

