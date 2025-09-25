Icon Menü
Zeuge aus Dießen führt Polizei zur Unfallverursacherin nach Flucht auf Parkplatz in Weilheim

Weilheim

Unfallflucht in Weilheim: Dank Zeuge aus Dießen wird die Polizei fündig

Ein Mann aus Dießen beobachtet einen Unfall auf einem Parkplatz in Weilheim. Die Verursacherin fährt weiter, kann aber dank seiner von der Polizei ermittelt werden.
    Ein Dießener wird Zeuge einer Unfallflucht in Dießen und notiert sich das Kennzeichen. Die Polizei findet die Unfallverursacherin Foto: Daniel Vogl/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch, 24. September, war ein 44 Jahre alter Mann aus Dießen gegen 21:20 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu seinem Auto, das er auf einem Parkplatz in der Münchener Straße abgestellt hatte.

    Dabei konnte er nach Angaben der Polizei in Weilheim beobachten, dass ein anderer Pkw beim Rückwärtsausparken gegen seinen Pkw stieß und sich anschließend vom Parkplatz entfernte. Da er sich das Kennzeichen merkte, konnte eine 21-jährige Garmisch-Partenkirchnerin als Verursacherin ermittelt werden.

    Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. (AZ)

