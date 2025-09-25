Unfallflucht in Weilheim: Dank Zeuge aus Dießen wird die Polizei fündig

Am Mittwoch, 24. September, war ein 44 Jahre alter Mann aus Dießen gegen 21:20 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu seinem Auto, das er auf einem Parkplatz in der Münchener Straße abgestellt hatte.

Dabei konnte er nach Angaben der Polizei in Weilheim beobachten, dass ein anderer Pkw beim Rückwärtsausparken gegen seinen Pkw stieß und sich anschließend vom Parkplatz entfernte. Da er sich das Kennzeichen merkte, konnte eine 21-jährige Garmisch-Partenkirchnerin als Verursacherin ermittelt werden.

Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. (AZ)