Ziegenhof-Skandal: Jetzt ist vor allem Geduld gefragt

Seit Bekanntwerden der dramatischen Vorfälle auf einem Ziegenhof am Ammersee im Frühjahr stellen sich viele Menschen viele Fragen: Wie konnte das passieren? Warum hat anscheinend niemand etwas bemerkt? Und wie geht es jetzt weiter? Fragen, auf die es aber so schnell - oder vielleicht auch nie - Antworten geben wird. Zumindest nicht, bis ein möglicher Gerichtsprozess Licht ins Dunkel bringt.

Und natürlich stellen sich auch die Genussschein-Inhaber Fragen, schließlich hatten sie mit ihrer Investition die Absicht, den Neubau des Ziegenhofs möglich zu machen und den Betrieb in eine gute Zukunft zu führen. Was passiert mit meinem investierten Geld? Werden mir im kommenden Jahr überhaupt noch Zinsen in Euro oder Naturalien ausbezahlt? Und wer vertritt eigentlich meine Interessen gegenüber den Ziegenhof-Betreibern?

Vor allem die Staatsanwaltschaft braucht Zeit, wichtige Fakten zu sammeln

Dass von den Ziegenhof-Betreibern in nächster Zeit wohl eher keine Antworten zu erwarten sind, ist angesichts der Dramatik der Ereignisse in gewisser Weise verständlich. Dass es von anderer offizieller Seite - beispielsweise von einem Rechtsanwalt oder Betriebsberater - noch keine Informationen gibt, prinzipiell auch. Es gibt sicher vieles, was noch herausgefunden werden muss und vor allem braucht die Staatsanwaltschaft Zeit, um wichtige Fakten vor einem möglichen Prozess zu sammeln. Es ist also Geduld gefordert. Von den Menschen, die einfach das Schicksal des Ziegenhofs berührt und von denen, die mit ihrem privaten Investment dem Ziegenhof in die Zukunft helfen wollten.

Dennoch wäre es gut, wenn es gerade für die Genussschein-Inhaber einen offiziellen Ansprechpartner gäbe. Eine Person, die, auch wenn sie derzeit keine Antworten auf die vielen Fragen hat, zumindest immer mal wieder den Stand der Dinge mitteilen könnte und bei der alle Fäden zusammenlaufen.