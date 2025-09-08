Icon Menü
Ziegenschicksal am Ammersee: Genussrechtler erfahren aus der Zeitung von Tierschutzskandal - Was passiert mit ihrem Geld?

Dießen

„Unser Geld ist wohl weg“: Wie Geschädigte auf das Ziegendrama am Ammersee blicken

Viele Menschen haben über Genussscheinen im Wert von mindestens 500 Euro Geld in den den Ziegenhof in Rieden gesteckt. Sie haben nun viele offene Fragen.
Von Frauke Vangierdegom
    Nach dem Ziegenskandal am Ammersee wissen auch die Inhaber von Genussscheinen des Ziegenhofs nicht, wie es weiter geht.
    Nach dem Ziegenskandal am Ammersee wissen auch die Inhaber von Genussscheinen des Ziegenhofs nicht, wie es weiter geht. Foto: Axel Heimken/dpa (Symbolbild)

    Schon bei der ersten Informationsveranstaltung im Sommer 2023 zeichneten 30 Personen Genussscheine im Gesamtwert von 80.000 Euro, um den damals geplanten Neubau eines Ziegenhofs im Dießener Ortsteil Rieden zu unterstützen. Insgesamt wollten die Ziegenhof-Betreiber rund 200.000 Euro in Form von Genussscheinen zusammentragen, um ihr Zukunftsprojekt zu realisieren. Doch noch bevor der Bau fertiggestellt werden konnte, spielte sich auf dem Gelände ein Drama ab, das Anfang Mai bekannt wurde: Mindestens 80 Ziegen verendeten, 41 konnten gerettet werden. Von weiteren rund 150 Tieren fehlt jede Spur. Die Betreiber dürfen keine Tiere mehr halten. Was bedeutet das alles für die Genussrechtler?

