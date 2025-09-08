„Unser Geld ist wohl weg“: Wie Geschädigte auf das Ziegendrama am Ammersee blicken

Schon bei der ersten Informationsveranstaltung im Sommer 2023 zeichneten 30 Personen Genussscheine im Gesamtwert von 80.000 Euro, um den damals geplanten Neubau eines Ziegenhofs im Dießener Ortsteil Rieden zu unterstützen. Insgesamt wollten die Ziegenhof-Betreiber rund 200.000 Euro in Form von Genussscheinen zusammentragen, um ihr Zukunftsprojekt zu realisieren. Doch noch bevor der Bau fertiggestellt werden konnte, spielte sich auf dem Gelände ein Drama ab, das Anfang Mai bekannt wurde: Mindestens 80 Ziegen verendeten, 41 konnten gerettet werden. Von weiteren rund 150 Tieren fehlt jede Spur. Die Betreiber dürfen keine Tiere mehr halten. Was bedeutet das alles für die Genussrechtler?
