Dießen

Ziegenskandal am Ammersee: Wie geht es den Ziegen, die überlebt haben?

Nach dem Fund von 80 toten Ziegen auf einem Hof in Dießen beschäftigt sich jetzt die Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Ein möglicher Prozessbeginn ist noch nicht bekannt.
Von Frauke Vangierdegom
    80 tote Ziegen werden auf einem Ziegenhof am Ammersee gefunden. 41 noch lebende Tiere kommen erst einmal in einen Notstall. . Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (Symbolbild)

    Die Nachricht hatte im Mai dieses Jahres im Landkreis Landsberg und auch darüber hinaus für Aufregung und Entsetzen gesorgt: Auf einem Ziegenhof am Ammersee wurden 80 tote Ziegen gefunden. Die 41 noch lebenden Tiere waren in einen Notstall in Penzing untergebracht worden. Über den Verbleib von weiteren rund 150 Tieren, die vermutlich zuvor auf dem im Bau befindlichen Hof gehalten wurden, ist bislang nichts bekannt.

