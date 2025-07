Bekommen die Uttinger irgendwann wieder eine Postfiliale?

In Utting gibt es derzeit keine Postfiliale. Die bisherige im Rewe-Markt hat vor einigen Wochen geschlossen. Zwar ist die Post bereits auf der Suche nach geeigneten Räumen, um wieder eine Filiale zu eröffnen, fündig geworden sei man aber bislang nicht. Das hat eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Deutschen Post ergeben.

Für eine Gemeinde in der Größenordnung wie Utting ist die Deutsche Post verpflichtet, eine Postfiliale zu unterhalten, erläutert eine Pressesprecherin der Post. Allerdings stünde die Gemeinde nicht komplett ohne ein Serviceangebot für Postkunden da. „In Utting hat sich Rewe zur Reduzierung des Angebots entschieden, das heißt, er erfolgt nur die Annahme von bereits frankierten Brief- und Paketsendungen. Neben diesem Paketshop betreiben wir am Edeka-Markt in der Industriestraße noch eine Packstation.“ Dennoch würde die Deutsche Post gerne eine weitere Filiale eröffnen. Dafür könne man sich auch eine Container-Lösung vorstellen.

Als Standort für eine solche Lösung, so berichtete Bürgermeister Florian Hoffmann seinen Gemeinderatskollegen, habe die Post das Gelände Ecke Auraystraße/Dießener Straße, also gegenüber des bisherigen Filialstandorts in Erwägung gezogen. Hoffmann sagte auch, dass die Gemeinde Utting eine Beschwerde bei der Post einreichen werde, weil es derzeit keine Postfiliale auf Gemeindegebiet gebe.

Das Postgeschäft kann das Gesamtgeschäft des Einzelhändlers nicht alleine tragen

Auch wenn in Utting gerade keine Filiale verfügbar ist, habe sich die Zahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte der Deutschen Post, so bestätigt eine Pressesprecherin auf Nachfrage, in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Bundesweit betriebe das Unternehmen aktuell rund 12.700 solcher Stellen- „Rund mehr als 700 Filialen als die gesetzlich geforderten 12.000 Filialen“, heißt es aus der Postzentrale.

Die Frage, warum es auch in der Region Ammersee immer wieder zu Schließungen von Postfilialen komme, beantwortet die Deutsche Post damit, dass das Postgeschäft „finanziell nicht das Gesamtgeschäft des Einzelhändlers alleine tragen kann“. Genau aus diesem wirtschaftlichen Grund habe die Deutsche Post vor Jahrzehnten ihre eigenen „Nur-Post-Standorte“ in Partnerfilialen umgewandelt. Nicht nur in Utting hat es eine große Veränderung im Post-Angebot gegeben, auch im Dießener Bahnhof wechselte die Postfiliale innerhalb kurzer Zeit bereits den Betreiber. Für die Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Deutschen Post werden in vielen Fällen wirtschaftliche Gründe angeführt. Zu konkreten Vertragsinhalten oder -gesprächen mit potenziellen Partnern äußert sich die Deutsche Post allerdings nicht.

Vielmehr führt die Pressesprecherin an, dass es mehrere Postfilialen gebe, die schon seit langer Zeit Vertragspartner mit der Deutschen Post seien. Etwa die Postfiliale am Penzinger Feld in Landsberg, die seit 2016 von ein und demselben Filialpartner betrieben werde oder die in der Lechwiesenstraße seit 2019.

In Utting könnte es eine Container-Postfiliale geben

Darüber hinaus habe die Deutsche Post mehrfach darauf hingewiesen, dass die Einrichtung von Postfilialen insbesondere in ländlichen Gebieten mit wenig ausgeprägter Einzelhandels-Infrastruktur sehr herausfordernd ist und „wir immer wieder mit Geschäftsaufgaben von Filialpartnern rechnen müssen“. Das bedeute aber nicht, dass die Zahl der Filialen insgesamt abgenommen habe. Man ziehe sich nicht zurück und werde auch weiterhin mit Hochdruck und im engen Dialog mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den betreffenden Kommunen daran arbeiten, an allen sogenannten „Pflichtstandorten“ präsent zu sein und den Kundinnen und Kunden „eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen“ zu bieten. Dazu gehöre auch der weitere Aufbau von Poststationen und deren Zulassung als Ersatz für eine Universaldienstfiliale gemäß Postgesetz.

Bis es in Utting wieder eine Postfiliale geben wird, empfiehlt die Pressesprecherin den Kunden, auf die Packstation am Supermarkt in der Industriestraße 2a oder den Paketshop in der Dießener Straße 29 (ehemalige Postfiliale) zurückzugreifen.