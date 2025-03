Mess und Maß: In Andechs wird der Josefitag gefeiert

Lang - in der Regel so drei Monate - dauert es nach Heilig Drei König, bis die österlichen Feiertage den üblichen Lauf der Zeit durchbrechen. Bis 1968 war das noch anders, da war in Bayern auch der Josefitag am 19. März ein Feiertag. Aber immerhin pflegen die Benediktiner auf dem Heiligen Berg von Andechs noch diese weitgehend untergegangene Feiertagstradition: Am Mittwoch, 19. März, findet um 10 Uhr eine Heilige Messe zu Ehren des heiligen Josef in der Wallfahrtskirche statt. Im Anschluss hat das Bräustüberl für alle Josefs und Josefas wieder ein besonderes Geschenk. Gegen Vorlage des Personalausweises an der Bräustüberl-Schänke erhält jeder und jede eine Maß Freibier. Der Ausschank erfolgt zwischen 11 und 20 Uhr. Dazu spielen von 12 bis 15 Uhr die Achtaler Musikanten im Bräustüberl auf. Zudem ist Josefi der letzte Tag im Frühjahr, an dem das Andechser Winterbier ausgeschenkt wird, informiert das Kloster in einer Mitteilung.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josefstag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andechs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis