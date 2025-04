Zwei Unfälle auf der B2 innerhalb von fünf Minuten

Zweimal kurz hintereinander hat es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 bei Wielenbach gekracht. Die Polizei in Weilheim berichtet, dass zunächst gegen 13.40 Uhr eine 72-jährige Autofahrerin, die in Richtung Starnberg unterwegs war, aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei touchierte sie einen entgegenkommenden Kleinbus der Bundeswehr, der mit insgesamt sechs Personen besetzt war. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und Scherben musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Weilheim gereinigt werden.

Bei einem weiteren Unfall werden zwei Personen leicht verletzt

Etwa fünf Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall kam es zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Weilheim. Aufgrund des vorangegangenen Unfalls musste ein 45-jähriger Autofahrer seinen Wagen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 40-jähriger Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf den Vordermann. Der sechsjährige Beifahrer des hinteren Autos und der 45-jährige Fahrer des vorderen Pkw kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Weilheim. Auch hier mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 6000 Euro. (AZ)