Zwei Unfälle mit Motorradfahrern an fast derselben Stelle in Schondorf

Am Freitag kam es auf der Staatsstraße 2055 bei Schondorf zu zwei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit an nahezu identischer Stelle. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Staatsstraße von Utting kommend. Kurz vor dem Ortseingang Schondorf verringerte der Fahrer die Geschwindigkeit und stürzte, aufgrund der regennassen Fahrbahn, ohne Fremdeinwirkung. Der Motorradfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Jugendlicher übersieht wartenden Pkw in Schondorf

Nur rund 30 Minuten später ereignete sich an nahezu derselben Stelle ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr ebenfalls die Staatsstraße in Richtung Schondorf und wollte nach dem Ortseingang nach links in die Bergstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Der aus dem Landkreis Landsberg stammende Jugendliche zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu, musste jedoch nicht weiter medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (AZ)