Wie Streetwork im Internet funktioniert

Plus Bayern ist bundesweit Vorreiter bei Sozialer Arbeit im Netz. Wie digitale Streetworker junge Menschen online beraten und teils sogar Leben retten, erklärt Tobias Scheßl aus Kaufbeuren.

Täglich melden sich bei Tobias Scheßl junge Leute. Sie vertrauen ihm, fragen ihn um Rat oder brauchen seine Hilfe. Der eine, weil er Liebeskummer hat, eine andere hat Stress mit den Eltern. Und wieder ein anderer schreibt Scheßl, dass er Suizidgedanken habe. Das Besondere: das alles passiert online in sozialen Netzwerken wie Instagram, Discord oder Twitch.