Neues Buch des früheren Klinikseelsorgers Josef Epp

Der frühere Klinikseelsorger Josef Epp aus Bad Grönenbach hat ein neues Buch geschrieben. Es erscheint in diesen Tagen.

"Wenn alles anders kommt - Zwischen Erschütterung und Neuorientierung - Was mich durch Krisenzeiten trägt" heißt das Werk, das im Patmos-Verlag erscheint. Krisen gehören zum Leben dazu: Verlust, Krankheit, Behinderung, psychische Erkrankung, berufliche Erschütterung, Trennung – all dies wird individuell höchst unterschiedlich erlebt. Daher stehen persönliche Lebenskrisen im Zentrum des Buches und sind Ausgangspunkt für verschiedene Blickwinkel: Was steht hinter Krisen, welche "Gesichter" haben sie und welche zentralen Fragen werfen sie auf? Was kann in Krisen wichtige (Neu-)Orientierungen geben? (mz)