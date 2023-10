"Elite", Staffel 7 auf Netflix: Alles zu Start, Handlung, Besetzung und Trailer

Intrigen, Machtmissbrauch und Drogen - die Netflix-Serie "Elite" geht in Runde 7. Wir haben alle Informationen rund um Start, Übertragung im Stream, Handlung, Folgen und Besetzung, sowie einen Trailer für Sie.

Mord, Totschlag, Drogenmissbrauch, Sexskandale - diese Themen kommen sicherlich nur den wenigsten in den Sinn, wenn man an "Schule" denkt . Die spanische Highschool "Las Encinas" ist allerdings nicht einfach irgendeine Schule, sondern eine exklusive Privatschule für die Reichen und Schönen - und hier geht es wild zu. "Las Encinas" ist Schauplatz der spanischen Netflix-Serie "Elite", von der bereits sechs Staffeln erschienen sind. Im Herbst erscheint nun die 7. Staffel.

Sie fragen sich, wann Staffel 7 von "Elite" erscheinen wird, welche Dramen diesmal behandelt werden und welche Schauspieler und Schauspielerinnen in der neuen Staffel mitwirken? Wir haben alle Informationen rund um Start, Handlung, Besetzung und Übertragung für Sie. Außerdem finden Sie hier den Trailer zu Staffel 7 von "Elite".

Start von "Elite", Staffel 7 im Oktober 2023

Bemerkenswert ist, in welchem Tempo die vorangegangenen Staffeln produziert und veröffentlicht wurden. Zwischen Staffel 2 und 3 von "Elite" lagen nur sechs Monate, zwischen Staffel 5 und 6 nur sieben. Das Startdatum für die Staffel 7 von "Elite" ist schon bekannt: Am 20. Oktober 2023 soll die neue Staffel an den Start gehen.

Übertragung von "Elite", Staffel 7 im Stream

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei "Elite" um eine Netflix-Serie. Ab Oktober gibt es die neue Staffel also beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen. Ein Basis-Abonnement kostet dort monatlich 7,99 Euro. Das Standard-Abo in HD-Qualität und zwei Streaming-Möglichkeiten liegt bei 12,99 Euro und das Premium-Abo in 4K-Qualität und vier Streams bei 17,99 Euro im Monat (Stand: 20. Juni 2023).

Alle Folgen der 7. Staffel "Elite"

Insgesamt wird die 7. Staffel der spanischen Erfolgs-Serie acht Folgen enthalten, die alle gleichzeitig am 20. Oktober 2023 erscheinen. Wie die Titel der neuen Episoden heißen, erfahren Sie hier, sobald es dazu neue Informationen gibt:

Folge 1: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 2: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 3: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 4: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 6: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Titel noch nicht bekannt Folge 8: Titel noch nicht bekannt

Handlung von "Elite", Staffel 7: Worum geht es in den neuen Folgen?

Welche Dramen werden sich in Staffel 7 von "Elite" in der Highschool "Las Encinas" ereignen? Staffel 6 hat zunächst einige Cliffhanger offen gelassen, die es aufzulösen gilt:

Mencia ( Martina Cariddi ) und der Unfall : Mencia ist überzeugt, für Iváns Unfall verantwortlich zu sein. Tatsächlich wurde sie hier aber in eine Falle gelockt - wird sie herausfinden, dass in Wahrheit gar nicht sie sondern ihre Freundin Sara (Carmen Arrufat) Schuld an Iváns Unfall trägt?

) und der : Mencia ist überzeugt, für verantwortlich zu sein. Tatsächlich wurde sie hier aber in eine Falle gelockt - wird sie herausfinden, dass in Wahrheit gar nicht sie sondern ihre Freundin Sara (Carmen Arrufat) Schuld an trägt? Patrick ( Manu Rios ) und Iván (André Lamoglia): Das On- und Off-Paar aus Staffel 6 hatte sich zuletzt getrennt. Werden die beiden nach Iváns Unfall in Staffel 7 von "Elite" wieder zusammenfinden?

) und (André Lamoglia): Das On- und Off-Paar aus Staffel 6 hatte sich zuletzt getrennt. Werden die beiden nach in Staffel 7 von "Elite" wieder zusammenfinden? Der Angriff auf die Schule : Staffel 6 endete mit einem absoluten Cliffhanger, denn es wurde gezeigt, dass ein Auto auf " Las Encinas " zufährt, aus dem Schüsse abgefeuert werden. Wer hat geschossen, wurde jemand getroffen und wenn ja, wer?

In der siebten Staffel von "Élite" rückt das Thema der mentalen Gesundheit in den Mittelpunkt. Omar, der ein neues Leben an der Universität begonnen hat, wird immer noch von Schuldgefühlen wegen Samuels Tod geplagt. Er entscheidet sich für eine Therapie und nimmt ein Praktikum an seiner ehemaligen Schule auf, um seine Vergangenheit zu verarbeiten. Dabei stellt er fest, dass er nicht der Einzige ist, der mit inneren Dämonen kämpft. Die neue Schülerin Chloe verbirgt ihre Unsicherheit hinter einem Skandal-freudigen Image. Derweil muss Nico mit seinem rebellischen Cousin Eric klarkommen. Isadora erlebt eine plötzliche Wendung, als ihr Vater auftaucht, doch er hat nicht nur Interesse an der Kontrolle des Familienunternehmens.

Besetzung von "Elite": Schauspieler im Cast in Staffel 7

Fans können davon auszugehen, dass es in Staffel 7 ein Wiedersehen mit einigen Charakteren der vorhergehenden Staffel(n) geben wird. Fans von "Elite" dürften sich außerdem über ein bekanntes Gesicht freuen: Es steht nämlich fest, dass Charakter "Omar" wieder dabei sein wird. Zudem gibt es einige Neuzugänge in der Besetzung:

Mirela Balic (bekannt aus "Codewort: Kaiser") - Chloe

(bekannt aus "Codewort: Kaiser") - Fernando Lindez ("Skam España") - Joel

Gleb Abrosimov - Eric

Maribel Verdú ("Pans Labyrinth") - Carmen

Leonardo Sbaraglia - Martin

Das sind die Neuen im Cast von Elite. Viele der neuen Schauspieler und Schauspielerinnen haben bisher vor allem in spanischsprachigen Filmen oder kleinere Produktionen mitgewirkt. Ihre Rollen in "Elite" könnten sie einem breiteren internationalen Publikum bekannt machen.

Teaser-Trailer zur 7. Staffel von "Elite"

Inzwischen gibt es zu Staffel 7 von "Elite" neben dem kurzen Teaser-Trailer, der noch keine Rückschlüsse auf die Handlung zulässt, nun auch ein Date-Announcement:

Ein offizieller Trailer lässt noch auf sich warten. Erfahrungsgemäß wird es auch in der neuen Staffel der Serie wieder viele Handlungsstränge und Intrigen geben. Um der Handlung folgen zu können, kann es deshalb hilfreich sein, sich nochmal in die Handlung der Staffel 6 einzulesen.