Die Helene-Fischer-Tour 2023: Termine nach der Verletzung der Sängerin

Helene Fischer ist 2023 auf Tour. Durch ihre Verletzung gibt es aber Änderungen. Hier finden Sie die Infos rund um Termine und Tickets bei "Rausch live".

Helene Fischer, eine Ikone des deutschen Schlagers, hat seit Langem eine große Fangemeinde. Daher ist es nicht überraschend, dass die Tickets für ihre Tour im Jahr 2023 sehr begehrt sind. Mit dem Motto "Rausch live" werden insgesamt 71 Konzerte stattfinden, bei denen insgesamt über 700.000 Fans erwartet werden. Allerdings musste der Start für die ursprünglich von März bis Oktober geplante Tournee aufgrund einer Rippenfraktur von Helene Fischer auf April verschoben werden. Die Schlager-Sängerin hatte sich die Verletzung bei akrobatischen Proben zugezogen. Doch wann genau beginnt die Tournee jetzt? Und wo macht Helene Fischer halt? Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

Helene-Fischer-Tour 2023: Termine und Tourdaten für "Rausch live"

Aufgrund der Rippenverletzung hatte sich der eigentliche Start-Termin der Tournee verschoben, der eigentlich für den 21. März 2023 angesetzt war. Auftakt von "Rausch live" war am 11. April in Hamburg. Die dadurch entfallenden Termine vom 21. bis zum 23. März in Bremen wurden bereits nachgeholt. Im August werden die vom 24. März bis zum 2. April in Köln entfallenden Termine nachgeholt. Sämtliche Eintrittskarten behalten demnach auch ihre Gültigkeit, wie es auf der offiziellen Website von Helene Fischer heißt.

Wir haben für Sie eine Übersicht mit sämtlichen Konzerten und Austragungsorten zusammengestellt, wie sie auf der offiziellen Website angekündigt sind:

11.4.2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 12.4.2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 14.4.2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 15.4.2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 16.4.2023: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 18.4.2023: Dortmund ( Westfalenhalle )

( ) 19.4.2023: Dortmund ( Westfalenhalle )

( ) 21.4.2023: Dortmund ( Westfalenhalle )

( ) 22.4.2023: Dortmund ( Westfalenhalle )

( ) 23.4.2023: Dortmund ( Westfalenhalle )

( ) 25.4.2023: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 26.4.2023: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 28.4.2023: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 29.4.2023: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 30.4.2023: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 2.5.2023: Stuttgart (Hans-Martin-Schleyer-Halle)

(Hans-Martin-Schleyer-Halle) 3.5.2023: Stuttgart (Hans-Martin-Schleyer-Halle)

(Hans-Martin-Schleyer-Halle) 5.5.2023: Stuttgart (Hans-Martin-Schleyer-Halle)

(Hans-Martin-Schleyer-Halle) 6.5.2023: Stuttgart (Hans-Martin-Schleyer-Halle)

(Hans-Martin-Schleyer-Halle) 7.5.2023: Stuttgart (Hans-Martin-Schleyer-Halle)

(Hans-Martin-Schleyer-Halle) 10.5.2023: Bremen (ÖVB Arena) - Nachholtermin

(ÖVB Arena) - 11.5.2023: Bremen (ÖVB Arena) - Nachholtermin

(ÖVB Arena) - 12.5.2023: Bremen (ÖVB Arena) - Nachholtermin

(ÖVB Arena) - 23.5.2023: Oberhausen ( Rudolf Weber-Arena )

( ) 24.5.2023: Oberhausen ( Rudolf Weber-Arena )

( ) 26.5.2023: Oberhausen ( Rudolf Weber-Arena )

( ) 27.5.2023: Oberhausen ( Rudolf Weber-Arena )

( ) 28.5.2023: Oberhausen ( Rudolf Weber-Arena )

( ) 30.5.2023: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 31.5.2023: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 2.6.2023: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 3.6.2023: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 4.6.2023: Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

(Mercedes-Benz-Arena) 6.6.2023: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 7.6.2023: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 9.6.2023: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 10.6.2023: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 11.6.2023: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 13.6.2023: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 14.6.2023: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 16.6.2023: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 17.6.2023: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 18.6.2023: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 25.8.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 26.8.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 28.8.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 29.8.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 31.8.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 1.9.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 2.9.2023: Köln ( Lanxess Arena ) - Nachholtermin

( ) - 5.9.2023: Wien (Wiener Stadthalle )

(Wiener ) 6.9.2023: Wien (Wiener Stadthalle )

(Wiener ) 8.9.2023: Wien (Wiener Stadthalle )

(Wiener ) 9.9.2023: Wien (Wiener Stadthalle )

(Wiener ) 10.9.2023: Wien (Wiener Stadthalle )

(Wiener ) 19.9.2023: Zürich ( Hallenstadion )

( ) 20.9.2023: Zürich ( Hallenstadion )

( ) 22.9.2023: Zürich ( Hallenstadion )

( ) 23.9.2023: Zürich ( Hallenstadion )

( ) 24.9.2023: Zürich ( Hallenstadion )

( ) 26.9.2023: München ( Olympiahalle )

( ) 27.9.2023: München ( Olympiahalle )

( ) 29.9.2023: München ( Olympiahalle )

( ) 30.9.2023: München ( Olympiahalle )

( ) 1.10.2023: München ( Olympiahalle )

( ) 3.10.2023: Frankfurt am Main ( Festhalle )

( ) 4.10.2023: Frankfurt am Main ( Festhalle )

( ) 6.10.2023: Frankfurt am Main ( Festhalle )

( ) 7.10.2023: Frankfurt am Main ( Festhalle )

( ) 8.10.2023: Frankfurt am Main ( Festhalle )

Start der Tour 2023 von Helene Fischer: Tickets für die Konzerte

Zahlreiche Konzerte für "Rausch live" sind mittlerweile ausverkauft, teilweise gibt es aber auch noch Tickets. Während die günstigsten Tickets laut eventim bei 65 Euro starten, können andere je nach Kategorie bis zu mehreren hundert Euro kosten.

Helene Fischer mit Unterstützung auf ihrer Tour 2023: Cirque du Soleil im Schlepptau dabei

Unterstützung bekommt Helene Fischer beim Performen ihrer Show mit all ihren Hits vom Cirque du Soleil. Dahinter steckt ein Unternehmen, dass sich durch zahlreiche Shows auszeichnet. Die Künstler bringen auf jeden Fall viel Artistik mit in das Bühnen-Programm.