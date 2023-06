"Temptation Island" 2023: Die Paare und Verführer in Staffel 5

Auch in der 5. Staffel der Show "Temptation Island" werden Paare wieder auf die Probe gestellt. Hier erfahren Sie mehr zu den einzelnen Paaren und den Verführern, die auf RTL+ zu sehen sind.

2019 lief die allererste Staffel von "Temptation Island". Seitdem sind aufgrund des Erfolgs der TV-Show insgesamt vier weitere Staffeln produziert worden. Seit dem 30. März läuft die fünfte Staffel auf RTL+. Wir stellen Ihnen neben der Sendung auch die Paare sowie die Verführerinnen und Verführer vor.

"Temptation Island" 2023: Die 5. Staffel auf RTL+

Auch in diesem Jahr werden bei "Temptation Island" wieder Beziehungen auf die Probe gestellt. Bei der auf RTL+ laufenden TV-Show treten vier Paare im sonnigen Portugal an. Das Besondere dabei: Die Kandidatinnen und Kandidaten sind getrennt von ihrem Partner oder ihrer Partnerin und verbringen genau zwei Wochen im Westen der iberischen Halbinsel.

Während die Protagonisten auf zwei Villen aufgeteilt sind, verweilen sie jedoch nicht nur unter sich. Sie sind umgeben von zahlreichen attraktiven Singles des anderen Geschlechts, die versuchen die Treue der Kandidaten auf die Probe zu stellen. Dabei machen zahlreiche Partys, Dates und das Ambiente unter der portugiesischen Sonne die Versuchung umso größer.

Regelmäßig treffen sich die vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten der Show gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert an einem Lagerfeuer. Dabei werden Bilder der eigenen Partner gezeigt und somit zumindest grob ersichtlich, ob die bessere Hälfte dem Treuetest standhält oder womöglich der Versuchung erliegt. Nach genau zwei Wochen treffen sich die Paare gemeinsam zum finalen Lagerfeuer. War der Partner treu? Hat die Beziehung noch eine Zukunft? All das wird beim letzten Treffen zur Aussprache kommen und über die Zukunft der Paare entscheiden.

"Temptation Island" 2023 - Staffel 5: Die Paare im Überblick

Wir stellen Ihnen nun zunächst die Paare der 5. Staffel näher vor:

Sarah und Nico (aus Hückeswagen )

Seit Januar 2020 sind die beiden ein Paar. Der Funke sprang dabei sehr schnell über, zogen beide doch bereits nach einem Monat zusammen. Dennoch hat Sarah weiterhin Zweifel an der Treue und Ehrlichkeit von Nico, da er während der Kennenlernphase mit anderen Frauen schrieb. Nico möchte seiner Freundin deshalb umso mehr beweisen, das sein Herz nur für sie schlägt.

Sarah und Nico Foto: RTL / Frank J. Fastner

Tatum und Louis (aus Berlin )

Die beiden Hauptstädter lernten sich in der Warteschlange eines Freibads kennen und sind seit Ende 2019 ein Paar. Während Louis zu Eifersucht neigt, weil Tatum gelegentlich alleine feiern geht, kann auch Tatum teilweise sehr impulsiv sein. Auch deshalb ist sie sich unsicher, wie ihr Verhalten nach möglichen Flirtversuchen ihres Partners aussehen wird.

Tatum und Louis Foto: RTL / Frank J. Fastner

Loreen und Adam (aus Hannover )

Loreen und Adam haben sich online auf der Social-Media-Plattform Instagram kennengelernt und sind seit 2020 ein Paar. In ihrer Beziehung spielen jedoch immer wieder fehlendes Vertrauen oder Eifersucht eine Rolle. Zudem log Loreen ihren Freund während der Kennenlernphase an. Nichtsdestotrotz schielen sie in Richtung Hochzeit, sollten beide während der zwei Wochen bei "Temptation Island" ihre Treue halten.

Loreen und Adam Foto: RTL / Frank J. Fastner

Adrian und Charline (aus Düsseldorf )

Das Paar hat sich 2019 auf einer Silvester-Party kennengelernt und wohnt seit nahezu einem Jahr zusammen. Adrian wusste anfangs nichts davon, dass Charline die beiden für "Temptation Island" angemeldet hat. Nun möchte er im Rahmen der TV-Show aber zeigen, dass für ihn nur seine Freundin zählt.

Adrian und Charline Foto: RTL / Frank J. Fastner

"Temptation Island" 2023: Die Verführerinnen in Staffel 5

Das sind die Verführerinnen der aktuellen Staffel 5 von "Temptation Island" im Überblick:

Anastasia:

20 Jahre

aus Ingolstadt

Anastasia Foto: RTL / Frank J. Fastner

Bella Janice

23 Jahre

aus Stade

Bella Janice Foto: RTL / Frank J. Fastner

Justyna (Pralina)

26 Jahre

aus Bremen

Justyna (Pralina) Foto: RTL / Frank J. Fastner

Laurita (Laura)

21 Jahre

aus Remscheid

Laurita (Laura) Foto: Frank J. Fastner

Melissa

25 Jahre

aus Berlin

Melissa Foto: RTL / Frank J. Fastner

Nora

32 Jahre

aus Leipzig

Nora Foto: RTL / Frank J. Fastner

Line (Pauline)

20 Jahre

aus Homburg

Line (Pauline) Foto: RTL / Frank J. Fastner

Romina

23 Jahre

aus Köln

Romina Foto: RTL / Frank J. Fastner

Syria

20 Jahre

aus der Schweiz

Syria Foto: RTL / Frank J. Fastner

Vivien

26 Jahre

aus Bremen

Vivien Foto: RTL / Frank J. Fastner

Die Verführer in Staffel 5 von "Temptation Island" vorgestellt

Diese Männer versuchen in den neuen Folgen von "Temptation Island", die vergebenen Frauen zu verführen:

Antonino (Nino)

25 Jahre

aus Frankfurt am Main

Antonino (Nino) Foto: RTL / Frank J. Fastner

Chris (Christos)

29 Jahre

aus Stuttgart

Chris (Christos) Foto: RTL / Frank J. Fastner

Elionas

33 Jahre

aus Bornheim

Elionas Foto: RTL / Frank J. Fastner

Fabiano

31 Jahre

aus Karlsruhe

Fabiano Foto: RTL / Frank J. Fastner

Keenan

30 Jahre

aus Zürich

Keenan Foto: RTL / Frank J. Fastner

Kevin

28 Jahre

aus Pforzheim

Kevin Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lucas

26 Jahre

aus Berlin

Lucas Foto: RTL / Frank J. Fastner

Mikael

24 Jahre

aus Kassel

Mikael Foto: RTL / Frank J. Fastner

Pascal

31 Jahre

aus Kitzingen

Pascal Foto: RTL / Frank J. Fastner

Philipp

26 Jahre

aus Lübeck

Philipp Foto: RTL / Frank J. Fastner

Tim

25 Jahre

aus Kassel