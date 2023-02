"The Consultant": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Eine neue Amazon Prime Serie mit Christoph Waltz in der Hauptrolle: Das ist "The Consultant". Wir haben alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream bei Amazon Prime.

Christoph Waltz als Unternehmensberater Regus Patoff, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen piesackt - darum geht es in der neuen Amazon Prime Serie "The Consultant".

Sie wollen wissen, ab wann Sie "The Consultant" ansehen können, auf welche Schauspieler Sie sich freuen dürfen und was über den Inhalt der Serie bekannt ist? Wir haben alle Informationen zum Start, den Folgen, der Besetzung, der Handlung, dem Trailer und dem Stream auf Amazon Prime für Sie.

Start von "The Consultant": Wann gibt es die Serie im Stream zu sehen?

Das Warten hat ein Ende: Der Start der Serie "The Consultant" ist auf morgen, den 24. Februar 2023 datiert. Ab dann wird sie exklusiv auf Amazon Prime abrufbar sein.

Die Folgen von "The Consultant"

Auf Amazon Prime gibt es insgesamt acht Folgen der Serie "The Consultant".

Folge 1: "Creator"

Folge 2: "Mama"

Folge 3: "Friday"

Folge 4: "Sang"

Folge 5: "Sick"

Folge 6: "Glass"

Folge 7: "Elephant"

Folge 8: "Hammer"

Besetzung von "The Consultant": Schauspieler im Cast

Die Hauptrolle übernimmt der oscarprämierte Schauspieler Christoph Waltz. Der Österreicher ist mittlerweile fester Bestandteil des Hollywood-Establishments. Man kennt ihn beispielsweise aus Filmen wie "Django Unchained" oder "Inglourious Basterds". Von diesen Schauspielern und Schauspielerinnen ist ebenfalls bereits bekannt, dass sie Teil des Casts sind:

Nat Wolff ("The Fault in Our Stars")

("The Fault in Our Stars") Brittany O'Grady ("The White Lotus")

Aimee Carrero ("The Menu")

Schauspieler Nat Wolff hat die Premiere von "The Consultant" auch bereits auf seinem Instagramprofil angekündigt.



Handlung von "The Consultant": Darum geht es in der Serie

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bentley Little, der 2015 veröffentlich wurde. Seit 2019 ist das Buch unter dem Titel "Der Berater" auch auf Deutsch erhältlich. Von den Machern der Serie wird sie als "schwarzhumoriger Arbeitsplatz-Thriller" beschrieben. Christoph Waltz gibt darin den Unternehmensberater Regus Patoff, der mit Angestellten aneinander gerät. Patoff wurde als Berater bei der App-basierten Spielefirma CompWare eingestellt, um die Geschäftsbilanzen zu verbessern. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind davon allerdings weniger begeistert - denn seit Patoffs Einstieg bei der Firma sehen sie sich unter Druck gesetzt - und "neuen An- und Herausforderungen gegenüber gestelllt, die alles in Frage stellen ... darunter auch ihr Leben", so Amazon Prime.

Sie ist Teil des Casts von "The Consultant": Brittany O'Grady als "Elaine". Foto: Amazon.com

Der Trailer zu "The Consultant"

Sie wollen sich einen ersten Eindruck von der neuen Serie "The Consultant" verschaffen? Wir haben den offiziellen Teaser-Trailer zu "The Consultant" für Sie:



Stream von "The Consultant" bei Amazon Prime

Die Serie "The Consultant" wird exklusiv beim Streaminganbieter Amazon Prime zu sehen sein. Eine Mitgliedschaft dort kostet aktuell 8,99€ beziehungsweise 4,49€ für Studierende pro Monat und ist monatlich kündbar (Stand: 10. Januar 2023). Damit haben Sie auch Zugriff auf Serien wie "Das Rad der Zeit", "The Boys" oder auch "Last One Laughing".