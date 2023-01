Staffel 2 von "The Watcher": Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Netflix bestätigt, dass es eine Staffel 2 der Horror-Serie "The Watcher" geben wird. Wir haben alle Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung für Sie.

Die erste Staffel der Serie "The Watcher" lief im Oktober 2022 an. Darin ging es um eine Familie, die in ein altes Haus in der Vorstadt zieht. Doch die Idylle hält nicht lange, denn schon bald fühlen sich Eltern und Kinder beobachtet - sowohl von den gruseligen Nachbarn als auch von einen anonymen Beobachter, der der Familie Drohbriefe schickt. Klingt schon gruselig?

Noch schauriger wird es, wenn man erfährt, dass die Handlung von "The Watcher" auf einer wahren Geschichte basiert. 2014 hatte eine Familie im US-Bundesstaat New Jersey ein Haus erworben. Kurz nachdem sie mit den Renovierungsarbeiten begonnen hatten, erhielten sie erste Drohbriefe. Der Absender (oder die Absenderin) schrieb darin, dass er das Haus beobachten würde. In weiteren Briefen wurde klar, dass der Absender den Tagesablauf der Familie studiert hatte und die Ermordung der Kinder andeutete. Bisher konnte nicht geklärt werden, wer die Briefe versandt hatte.

All das war Inspiration für die erste Staffel von "The Watcher". Und jetzt soll es eine Staffel 2 der Grusel-Serie geben. Sie wollen wissen, ab wann Sie Staffel 2 von "The Watcher" ansehen können, worum es in der Fortsetzung geht und welche Schauspieler und Schauspielerinnen dieses Mal zu sehen sein werden? Wir haben alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der 2. Staffel von "The Watcher" für Sie.

Start von "The Watcher" Staffel 2: Wann geht die Serie weiter?

Ein festes Startdatum für Staffel 2 von "The Watcher" hat Netflix noch nicht veröffentlich. Bisher gab es von Seiten des Streaminganbieters nur die Bestätigung auf Twitter, dass es eine zweite Staffel der Serie geben wird.

Da die erste Staffel im Oktober 2022 erschienen ist, kann vermutlich Ende des Jahres 2023 mit der Fortsetzung gerechnet werden. Sobald Netflix neue Informationen zum Start der Staffel 2 von "The Watcher" veröffentlicht, werden wir Sie hier darüber informieren.

Handlung in Staffel 2 von "The Watcher": Darum wird es gehen

Noch gibt es seitens Netflix keine konkreten Informationen zur Handlung der nächsten Staffel von "The Watcher". Die Handlung der ersten Staffel basierte auf einer wahren Begebenheit. Die Familie, deren Geschichte in der Staffel 1 von "The Watcher" erzählt wird, ist allerdings nach den beunruhigenden Vorkommnissen einfach aus dem verfluchten Haus ausgezogen - genauso wie die fiktive Familie in Staffel 1. Damit bleibt die Frage danach, wie die Handlung der zweiten Staffel aussehen wird, weiterhin unbeantwortet.

In diesem Haus spielt die erste Staffel von "The Watcher". Die Handlung von Staffel 2 ist noch ein Geheimnis. Foto: Eric Liebowitz/Netflix

Besetzung der 2. Staffel von "The Watcher": Welche Schauspieler sind dabei?

Bisher gibt es noch keine bestätigten Informationen dazu, wie die Besetzung der zweiten Staffel von "The Watcher" aussehen wird. In Staffel 1 waren bereits einige bekannte Gesichter zu sehen, unter ihnen:

Naomi Watts (unter anderem bekannt aus " Mulholland Drive ")

(unter anderem bekannt aus " ") Bobby Cannavale ("Boardwalk Empire")

("Boardwalk Empire") Mia Farrow ("Rosemaries Baby")

Wer sich für gruselige Serien begeistern kann, der könnte die Wartezeit auf Staffel 2 von "The Watcher" auch mit anderen True-Crime-Serien überbrücken - zum Beispiel mit "Dahmer", die sich um den Serienmörder Jeffrey Dahmer dreht. Die Erfolgsserie von Netflix soll ebenfalls eine zweite Staffel bekommen - kein Wunder, nachdem sie bereits mehr als eine Milliarden Stunden gestreamt wurde. "Dahmer" stammt übrigens aus der Feder des gleichen Regisseurs wie "The Watcher": Ryan Murphy. Der US-Amerikaner scheint ein Händchen für das gruselige Genre zu haben, denn bereits bei der erfolgreichen Serie "American Horror Story" war er für Regie und Drehbuch verantwortlich.