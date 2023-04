Ausschreitungen in Nordirland zum Jahrestag des Karfreitagsabkommens

25 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs ist die Lage in Nordirland angespannt. Vertreter aller großen Parteien bemühen sich um Ende der Ausschreitungen. Der US-Präsident kommt zu Besuch.

Kurz vor einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Nordirland ist es zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer eines nicht angemeldeten Marsches in der Stadt Londonderry, die vom katholisch-republikanischen Teil der Bevölkerung nur Derry genannt wird, griffen am Montag ein Polizeiauto an. Nach Angaben der Polizei wurden Molotow-Cocktails auf einen Transporter geworfen. Das Auto stand in Flammen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Biden wird am Dienstagabend in der Hauptstadt Belfast erwartet.

Nordirland erinnerte am Montag an das Ende des Bürgerkriegs vor genau 25 Jahren. Der Jahrzehnte dauernde Konflikt wurde durch das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 praktisch beendet. Aufgerufen zu dem Marsch hatte das sogenannte Derry 1916 Commemoration Commitee – eine republikanische Splittergruppe. Der 25. Jahrestag des Abkommens fiel auf den Ostermontag, der ohnehin als traditioneller Protesttag für das republikanische Lager gilt – in Anlehnung an den Osteraufstand 1916, mit dem Republikaner Irlands Unabhängigkeit von Großbritannien erzwingen wollten.

Der Bürgerkrieg in Nordirland endete vor 25 Jahren mit dem Karfreitagsabkommen

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits vor Angriffen auf Polizisten am Ostermontag gewarnt. Auch wenn inzwischen Frieden herrscht, leben die beiden dominierenden Lager bis heute noch weitgehend voneinander getrennt. Immer wieder kommt es zu Spannungen. In dem Bürgerkrieg bekämpften sich meist katholische Befürworter einer Vereinigung der beiden Teile Irlands sowie überwiegend protestantische Anhänger der Union mit Großbritannien. Etwa 3.700 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 47.000 wurden verletzt.

Alle großen Parteien in Nordirland – die republikanische Sinn Fein, die unionistische DUP sowie die moderate Alliance Party – verurteilten die Ausschreitungen. Die Polizei sprach von einem "sinnlosen und rücksichtslosen Angriff". Für solche Kriminalität gebe es keinen Platz. "Sie ist von der Mehrheit der Menschen in der Stadt nicht gewollt."

US-Präsident Joe Biden besucht Nordirland und Irland

Am Abend wird Biden in Belfast erwartet, um das Friedensabkommen und die seitdem gemachten Fortschritte zu würdigen. Der US-Präsident will in Irland mehrere Orte besuchen, wo Vorfahren lebten. An diesen Reiseplänen will das Weiße Haus weiterhin festhalten. Biden freue sich sehr, sagte ein Regierungssprecher. (dpa)

