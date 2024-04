Einsatz in der Haunstetter Straße entpuppt sich als Fehlalarm

Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten am Mittwochmittag zur Benedikt-von-Nursia-Berufschule an. Unverrichteter Dinge kehren sie wenig später wieder ab.

Mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmittag zu einem Fehlalarm in der Haunstetter Straße angerückt. Gegen 12.15 Uhr ertönte der Alarm in der Benedikt-von-Nursia-Berufsschule in der Nähe des Roten Tors, wenig später trafen die Einsatzkräfte ein. Rund 15 Minuten später kehrten sie wieder zurück in ihre Dienststellen.

Auf Nachfrage teilt die Feuerwehr Augsburg mit, dass es sich bei dem Einsatz um einen Fehlalarm gehandelt habe. Ausgelöst worden sei dieser durch Bauarbeiten. Rund ein halbes Dutzend Fahrzeuge war an dem Einsatz beteiligt. (cup)

