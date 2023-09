Arbeiten bis zur Sperrstunde: Ein Streifzug durch Augsburgs Absackerkneipen

Von Jonathan Lindenmaier - vor 41 Min. Artikel anhören Shape

Sie arbeiten, während andere tanzen, feiern und trinken: Discobetreiber, Barkeeper, DJs. Doch der Job wird nicht einfacher, seit Corona bleiben einige Gäste aus. Wohin steuert Augsburgs Nachtleben?

"Das Hexenhaus ist so eine Art Spielwiese, nur für Erwachsene und mit Bier", sagt Susi, die eigentlich Petra heißt, aber nie so genannt wird. Ihre Mutter wollte sie Susi nennen, der Vater war dagegen, sie selbst fand den Namen aber immer schon besser. "Klingt irgendwie frecher", sagt sie. Also heißt sie jetzt Susi. Und damit das auch jeder weiß, hat sie ihre Bar gleich entsprechend benannt: Susis Hexenhaus.

Es ist kurz nach eins, im grauen Pullover steht Susi hinter der Bar, sie kippt nacheinander Bier, Cola, Cognac und Kirsch-Likör in einen Maßkrug. Es ist der Signature-Drink im Hexenhaus: Die Goiß-Maß.

