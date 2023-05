Brand in Augsburg: Der Auslöser war wahrscheinlich eine Sauna

Im Augsburger Stadtteil Herrenbach brennt ein Wohnhaus. Mit hoher Sicherheit hat eine Sauna den Brand verursacht. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.

Ein Saunabrand in einem Wohnhaus in Augsburg Herrenbach soll laut Angabe des Polizeipräsidiums Schwaben Nord einen größeren Brand ausgelöst haben. Gegen 19.15 Uhr soll es in der Matthias-Claudius-Straße zu dem Brand gekommen sein.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Polizei zudem mit, dass keine Personen verletzt worden seien. Da die Berufsfeuerwehr Augsburg noch vor Ort sei, könne die Polizei weder das Gebäude betreten noch nähere Angaben zu dem Brand machen. (AZ)

