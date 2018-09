vor 36 Min.

Photovoltaikanlage Neben dem Neukirchner Neubaugebiet wurde auch die geplante Photovoltaikanlage am Baarer Berg thematisiert. Diese soll auf der ehemaligen Deponie zwischen Thierhaupten und Baar direkt an der Staatsstraße 2045 entstehen. In der Sitzung stellte Landschaftsarchitekt und Stadtplaner David Neidl Hinweise und Einwände verschiedener Behörden vor. Daraufhin genehmigte der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans und die Änderung der Flächennutzung. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Feuerwehrübung Der Rathauschef verwies außerdem auf eine große Einsatzübung der Thierhauptener Feuerwehr am Freitag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr. Auf dem Gelände des Busunternehmens Egenberger werden auch einige Feuerwehren aus der Nachbarschaft anwesend sein. Nach einer vorhergehenden Inspektion könne sich der Gemeinderat vor Ort „ein Bild von der Leistungsfähigkeit machen“, sagt Brugger. (laga)

Themen Folgen