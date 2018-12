vor 43 Min.

Der Haushalt 2019 stelle keine Investitionen in Superlative dar, stellte Fraktionssprecherin Claudia Riemensperger klar. Vielmehr handle es sich um langfristige Projekte und Planungen. Riemensperger ging auch auf die Veränderungen in Meitingen ein. Der Ort genieße viel Zuzug. Das sei vor allem im Kindergartenbereich spürbar. So sei der Neubau der Kindertagesstätte einer der großen Punkte im nächsten Jahr. Auch im Bereich Kanal und Wasserversorgung sei schon einiges geleistet worden. „Da ist Meitingen meilenweit vorne“, sagte sie.

„Das Jahr 2019 soll nach Planungen und Diskussionen nun das Jahr der Umsetzung werden“, sagte Fraktionssprecher Fabian Mehring. Nun seien die Rahmenbedingungen vernünftig aufgestellt, um aus dem Vollen zu schöpfen. 2019 habe man sich einiges vorgenommen. Den Haushalt 2019 beschrieb Mehring als bürgerfreundlich, verlässlich, partnerschaftlich, ausgewogen und zukunftsfähig. Immerhin gehe es jetzt um die historische Chance, die wichtige Achse zwischen Bahnhof und dem Schlossmarkt in Meitingen zu gestalten.

Mehrere Denkanstöße gab es von Matthias Mark. Er regte beispielsweise an, dass man die Sanierung des Feuerwehrvorplatzes in Meitingen nicht nur vor sich herschieben dürfe. Eine weitere Idee der Genossen ist die Einrichtung eines Bürgerbüros in Herbertshofen, das als Anlaufstelle dienen soll. Dieser Vorschlag sei jedoch im Gremium nicht unterstützt worden, sagte Mark. Schließlich lobte er die solide Haushaltspolitik. Es sei sinnvoll gewesen, in den guten Jahren zu sparen, denn nun könne man das Geld gebrauchen.

Annemarie Probst betonte, wie wichtig ihr die Themen Barrierefreiheit und Inklusion seien. Sie freute sich, dass einige Inklusionsprojekte in den Vereinen umgesetzt wurden. (elhö)

