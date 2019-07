vor 9 Min.

Ende August müssen die Verantwortlichen der Gemeinde der Regierung von Schwaben mitteilen, wie viele Plätze in der neuen Kindertagesstätte geplant sind. Wie berichtet, soll neben dem Freibad ein Neubau entstehen. Ursprünglich sollten in dem geplanten Gebäude fünf Gruppen untergebracht werden. Doch die Gemeinde hat den Bedarf nach oben korrigiert und will Platz für sechs Gruppen schaffen.

Die Platznot in den Kindertagesstätten zeigt sich auch in Erlingen. Dort wird derzeit ein Fundament errichtet, um Container aufzustellen zu können. (elhö)

