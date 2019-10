10.10.2019

Gersthofen

Constanze Lindners „Miss Verständnis“ ist ausverkauft

Nach Roland Hefter ist nun Constanze Lindner mit ihrem Programm „Miss Verständnis“ die zweite Veranstaltung im Ballonmuseum, die ausverkauft ist. Alle Fans der bayerischen Komödiantin haben noch in diesem Jahr eine zweite Chance, sie live in Gersthofen zu erleben, denn sie spielt in dem Familienmusical „Die Kuh, die wollt ins Kino gehen“ am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr die Hauptrolle. Das Musical ist in München ein absoluter Publikumsmagnet.

