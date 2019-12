23.12.2019

Mit Pauken und OrgelVeranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Auch dieses Jahr gibt es an Heiligabend wieder ein Weihnachtssingen vor der Kapelle Zur Schmerzhaften Mutter Gottes an der Gögginger Straße 98. Beginn ist um 16 Uhr. Die musikalische Umrahmung wird von dem Little-Brass-Quintett gestaltet. Die Texte lesen Margit Knapp und Helmut Kaiser.

Ein Dreikönigskonzert findet am Montag, 6. Januar, um 18 Uhr in der Hessingkirche St. Johannes, Wellenburger Straße 10, statt. Ausführende sind das Vokalensemble ChorSet und Solisten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Festliche Musik für Bläserquartett, Pauken und Orgel gibt es beim Neujahrskonzert am Mittwoch, 1. Januar, um 16 Uhr in der Kirche Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 2, zu hören. Mitwirkende sind Gabor Vanyo, Stefan Wiedemann und Raivo Turman (Trompete), Erich Müller und Ralph Mocker (Posaune), Raimund Martin (Pauke) das Lanzinger Trio mit Zither, Gitarre und Hackbrett sowie Elisabeth Römer an der Orgel. (mus)

Themen folgen