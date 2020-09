vor 49 Min.

Diese Skulpturen sind in Dinkelscherben zu sehen.

Holzskulpturenim MuseumFreier Eintritt im Zehentstadel

Holzliebhaber können kommenden Sonntag, 6. September, einen Blick nach Dinkelscherben werfen. Dort stellt der Holzbildhauer Markus Brinker in einer Sonderausstellung seine neuesten Skulpturen vor. Die Werke sind aus verschiedenen Holzarten und jeweils aus einem Stück geformt. Sein Atelier hat Brinker ebenfalls in Dinkelscherben. Von 13 bis 16 Uhr sind die Scherer-Galerie und das Heimatmuseum im Zehentstadel geöffnet. Auf die allgemeingültigen Hygienevorschriften ist zu achten. Zudem dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig im Stadel aufhalten. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. Dezember an jedem ersten Sonntag im Monat. Der Eintritt ist frei. (tobsc)

Themen folgen