10.000 Euro Schaden: Autos krachen bei Lauterbrunn zusammen

Beim Abbiegen übersieht ein 66-Jähriger ein entgegenkommendes Auto. Es kommt zur Kollision.

Zwei Autos sind am Montagvormittag bei Lauterbrunn zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 66-jähriger VW-Fahrer auf der Straße "Am Steinriesel" in Lauterbrunn und wollte nach rechts in den Bocksberger Weg abbiegen. Da er in einem zu weiten Bogen fuhr, kollidierte er mit dem Wagen eines entgegenkommenden 30-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Streifkollision wurde ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht. (kinp)

