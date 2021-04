10.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholmanöver bei Hennhofen

Ein Senior will auf der Staatsstraße bei Hennhofen einen Lastwagen überholen und bemerkt den Gegenverkehr zu spät. Bei dem Unfall werden drei Fahrzeuge beschädigt.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist am Dienstag bei einem gescheiterten Überholmanöver bei Hennhofen entstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein 79-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Hennhofen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Zusamzell setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagen an und übersah dabei offenbar das Auto einer entgegenkommenden 59-jährigen Frau.

Drei beschädigte Fahrzeuge nach Unfall in Hennhofen

Der Mann versuchte, durch eine Vollbremsung wieder hinter dem Lastwagen einzuscheren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei blieb sein Auto aber am Heck des Lastwagens hängen und beschädigte es. Schaden nahm auch die Fahrzeugfront seines Wagens.

Die Frau auf der Gegenfahrbahn wich nach links in ein Feld aus, wodurch der Unterboden des Wagens beschädigt wurde. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (AZ)