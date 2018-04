vor 33 Min.

100 Jahre Josefinum

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Das Bilderbuch „Ein Loch gegen den Regen“ wird am Dienstag, 17. April, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können kostenlos teilnehmen.

Das Amateurtheater Kleine Komödie Augusta spielt das Stück „Der Muttersohn“ von Florian Battermann im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195. Aufführungstermine sind am Freitag, 27. April, um 19 Uhr, am Samstag, 28. April, um 19 Uhr und am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr. Karten können ab sofort reserviert werden bei Claudia Peschanel, Telefon 0821/86077.

In der Vortragsreihe „Was sich vor 100 Jahren ereignete“ referiert Marianne Schuber am Mittwoch, 18. April, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91, über die Gründung der Klinik Josefinum vor 100 Jahren.

Einen Preisschafkopf organisiert der Schafkopfklub Pfersee 1 am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Anmeldung ist ab 18 Uhr unter Telefon 0176/ 84033645 möglich. (mus)