20.02.2020

100 Jahre SPD in Leitershofen

Festakt bei den Sozialdemokraten. Wie „Brüderlichkeit“ im Landkreis gelebt wird und was laut Landrat der SPD zu verdanken ist

Von Thomas Hack

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ prangte in großen Lettern in der Aula der Leopold-Mozart-Schule – und Einigkeit herrschte an diesem Abend kurz vor den Stadtratswahlen tatsächlich unter den zahlreichen Gästen, die sich aus Vertretern unterschiedlichster Parteien zusammensetzten.

Der Grund für diese ungewöhnliche Zusammenkunft: Die Leitershofer SPD hat zu einem großen Festakt eingeladen, um ihr 100-jähriges Bestehen zu feiern. Und zu diesem Jubiläum gratulierten nicht nur Stadtberger Stadträte jeglicher Couleur, sondern auch überregionale Politiker wie Landrat Martin Sailer und der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher (SPD).

Nachdem der Leitershofer SPD-Vorsitzende Franz Schmid die Besucher begrüßt hatte, gebührte die erste Ansprache zunächst einmal Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz ( CSU). Er erwies den Sozialdemokraten seine aufrichtige Ehrerbietung, verschloss aber gleichzeitig nicht die Augen vor den momentanen politischen Problemen, indem er auf die Gefahr der sinkenden Popularität etablierter Parteien verwies: „Mir ist eine starke SPD lieber als starke politische Außenränder, die nicht demokratisch gewachsen sind. Wenn’s schwierig wird, müssen wir zusammenstehen.“ Dennoch ließ es sich der Rathauschef nicht nehmen, eine augenzwinkernde Bemerkung über die derzeitig gerne geführten Gender-Debatten einzuwerfen, als er auf das Wort „Brüderlichkeit“ deutete: „Da kommen wir schon in Schwierigkeiten, weil’s Sternchen fehlt. Aber ob Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, es ist einfach ein gutes Miteinander.“

Auch Landrat Martin Sailer bekräftigte die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, und betonte, dass es sehr viel wichtiger sei, nah an den Menschen und nicht an Ideologien zu sein. „Unser Leben im Wohlstand ist nicht zuletzt der SPD zu verdanken“, setze er hinzu. Zudem schätze er den Umstand, dass man sich aufeinander verlassen könne, was in der heutigen schnelllebigen Zeit ein wertvolles Gut wäre.

Fabian Wamser, Kreisvorsitzender der SPD Augsburg-Land, verwies ebenfalls auf die Tatsache, dass die Sozialdemokraten seit jeher antidemokratischen Kräften entgegentreten würden, während Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr einen Bogen zur Einführung des Frauenwahlrechts 1919 schlug.

Um den Besuchern die dramatische Geschichte im Umfeld der Leitershofer Ortsvereinsgeschichte vor Augen zu führen, entführte Lokalhistoriker Alfred Hausmann das Publikum mittels eines anschaulichen Dia-Vortrags anschließend auf eine aufwühlende Zeitreise, in welcher er authentische Protokolle der Leitershofer SPD in den Mittelpunkt rückte und einen historischen Gesamtrahmen um diese spann, der sich von der Zeit der Arbeiterräte im Jahre 1919 bis hin zur letzten Bombardierung Leitershofens kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs erstreckte.

Als Hauptredner des Abends war schließlich Markus Rinderspacher geladen, der in seinem Vortrag vor allem den Grundgedanken der Demokratie und deren momentane Aushöhlung in den Mittelpunkt rückte. Hinsichtlich politischer Wahlkandidaten im Allgemeinen und der SPD im Speziellen kommentierte er: „Es ist nicht selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die in Zeiten der Wutbürger Verantwortung übernehmen und den Kopf hinhalten.“

Auch wenn die Jubiläumsredner insgesamt nur sehr wenig auf den SPD-Ortsverein direkt eingingen, haben sie aber parteiübergreifend ein starkes Plädoyer für die Neubewertung des Demokratiegedankens abgegeben. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vom Ensemble Gadje. Da blieb am Ende nur noch eine Frage offen: Weshalb fand die 100-Jahr-Jubiläumsfeier ausgerechnet dieser Tage statt, obwohl die Gründung der SPD Leitershofen im Februar 1919 erfolgte? Laut Vorsitzendem Franz Schmid soll man die Feste einfach feiern, wie sie fallen.

Themen folgen