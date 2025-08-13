100 Kinder machen die Radl-Rallye in Langweid zum Sommerfest

Strahlender Sonnenschein und ideale Bedingungen haben etwa 100 Kinder zur Radl-Rallye des Gewerbeverbunds Langweid gelockt. Sie alle steuerten bei dieser Veranstaltung die teilnehmenden Unternehmen in Langweid, Achsheim und Stettenhofen an. Dort galt es jeweils, knifflige Aufgaben zu meistern und so Stempel für die Teilnahmekarten zu sammeln. Zum krönenden abschluss wurden viele Preis verlost, die lokale Unternehmen großzügig gespandet hatten.

Dank an die Unterstützer

Dieser Höhepunkt der Radl-Rallye fand im Event-Park in Langweid/Foret statt. Kurt Wolff von Fernseh Wolff in Langweid und 2. Vorsitzender des Gewerbeverbunds zeigte sich erfreut über die gelungene Veranstaltung. Neben den tragenden Unternehmen dankten die Veranstalter ihren engagierten Unterstützern. Peter Stuhlmüller von der Schmuttertaler Imkerei sorgte für die Verpflegung. Tatkräftige Hilfe kam zudem von Manuela Willisch vom Salon Manuela. Ralf Walz stellte mit seinem Event-Park nicht nur die passende Location zur Verfügung, er unterstützte die Veranstaltung auch mit dem Team seiner Werbeagentur null821 media services.

Angetan vom Erlös: Ludwig Pröll, Vorsitzender der Ugandahilfe Langweid. Foto: Michael Kroul

Mit einem Stand vertreten war die Ugandahilfe Langweid. Ihr Vorsitzender Ludwig Pröll informierte über die Hilfsprojekte in Uganda und bot Handwerkskunst zum Verkauf an. Der Erlös kommt direkt Frauen und Familien in diesem afrikanischen Land zugute. (AZ)

