1000 Bäume für Häuslebauer im Landkreis Augsburg

Frischgebackene Hausbesitzer könnten in ihrem Garten bald kostenlos heimisches Obst ernten: Der Landkreis Augsburg verlost 1000 Bäume.

Ohne dafür zahlen zu müssen, können einige Landkreisbewohner schon bald zu Klimaschutz und dem Bewahren heimischer Obstsorten beitragen. Unter dem Motto "1000 Bäume für den Landkreis Augsburg" will der Landkreis auch etwas für die Bienenfreundlichkeit tun. Dafür verlost er Apfel-, Zwetschgen- und Kirschbäume, um die Gärten frischgebackener Hausbesitzer aufzuwerten. Vor allem landkreistypische, alte Obstsorten sollen so ihren Weg in die neuen Gärten des Augsburger Landes finden.

Landrat Martin Sailer sagt: "Oft sind es die vielen kleinen Aktionen, die in der Menge etwas bewirken. Jeder Einzelne kann etwas tun. Wichtig ist, ein nachhaltiges Naturbewusstsein aufzubauen, denn Natur kann nicht einfach nur konsumiert, sondern muss auch aktiv erhalten und nachhaltig geschützt werden." Neben dem Umweltschutz geht es bei der Aktion laut Landrat darum "heimische Gärten zum Blühen zu bringen".

Wer in den vergangenen 15 Monaten gebaut hat, kann sich bewerben

Wer darf sich um einen Obstbaum bewerben? "Jeder, der dem Landratsamt im Jahr 2020 oder bis 1. April 2021 die Nutzungsaufnahme seines Neubaus gemeldet hat", erklärt Margit Spöttle, Stabstellenleiterin Mobilität und Klimaschutz. Jedes Jahr kümmert sich die Stabsstelle im Landratsamt Augsburg um ein Projekt für lokalen Umweltschutz. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die dem Landratsamt Augsburg die Nutzungsaufnahme aus diesem Zeitraum übersandt haben, können sich online unter www.landkreis-augsburg.de/mein-baum bewerben. Dort können Interessierte eine Obstsorte und die Baumgröße auswählen. Die Formulare sollen dann an mein-baum@LRA-a.bayern.de geschickt werden.

Auch bei Fragen können Teilnehmer sich an diese Adresse oder an Birte Grüter unter der Telefonnummer 0821/3102-2682 wenden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021. Die Bäume können die Gewinner voraussichtlich schon im Herbst bei ausgewählten Baumschulen abholen. (mjk)

Lesen Sie auch: