1000-Jahrfeier: Adelsried zeigt sich ganz groß

Es war ein ambitioniertes Vorhaben, das sich die Adelsrieder für die 1000-Jahrfeier vorgenommen haben.

Zwei Festwochenenden im August sollte gefeiert werden. Der Mut hat sich ausgezahlt, schon nach dem ersten Wochenende hat sich gezeigt, dass die Leute gerne kommen – trotz so mancher Unkenrufe, dass ein Fest in den Ferien nicht funktionieren kann. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es sind schließlich nicht alle Menschen verreist und die Daheimgebliebenen sind froh über Abwechslung im August.

Der kleine Ort zeigt sich in diesen Tagen ganz groß. Wahnsinnig viel Arbeit steckt in der Vorbereitung und Umsetzung des Jubiläums. Hübsch anzuschauen ist, wie viele Adelsrieder sich für diese Tage extra gewandet haben. Die Feier in Adelsried zeigt auch, dass es oft gar nicht die großen spektakulären Attraktionen sind, die bei Kindern ankommen. Der riesige Strohhaufen im Lager der Feuerwehr ist zum beliebten Tummelplatz der Kleinen geworden. Hineinspringen und sich gegenseitig bewerfen, das macht sichtlich Spaß.

Für das zweite Wochenende brauchen die Adelsrieder noch einmal Hilfe vom Wettergott und weiter gute Kondition. Dann kann nichts mehr schief gehen.

